Extra celstraf voor bedreigen van ouders ex Wim L. eerder al veroordeeld voor poging doodslag WHW

22 november 2018

12u27 0 Kampenhout Wim L. (57) uit Koksijde is veroordeeld tot een bijkomende celstraf van 10 maanden voor de nasleep van de poging doodslag op zijn ex twee jaar geleden. Voor de poging doodslag zelf kreeg hij in Leuven een celstraf van 3 jaar met uitstel. Voor het bedreigen van haar ouders krijgt hij nu een extra straf.

Na een huwelijk van 22 jaar besloot S.C. (51) eind 2015 te scheiden van Wim L. Ze was zijn dominantie beu. Hij liet het daar niet bij en reed op 15 september 2016 150 kilometer om haar te kunnen bespioneren. Toen C. en haar buurman in twee afzonderlijke voertuigen gingen tanken in een benzinestation in Boortmeerbeek, zag L. zijn kans om zijn ex en de buurman een lesje te leren. L. verdacht hen ervan een relatie te hebben. Er ontstond een schermutseling waarbij L. de buurman verwondde met een mes. Eerst had L. geprobeerd zijn ex met het wapen neer te steken, wat mislukte. S.C. slaagde erin met de wagen weg te vluchten, maar L. zette de achtervolging in. Hij ramde haar voertuig en kwam uiteindelijk tegen de poort van haar ouderlijke huis terecht. Daarna drong hij de woning binnen tot in de kamer waar haar ouders zich verborgen hadden. Toen hij zag dat hun dochter niet aanwezig was, wandelde hij weg. Uiteindelijk kon de politie hem oppakken.

Extreme uiting van geweld

Op 27 oktober 2017 kreeg hij voor de Leuvense correctionele rechtbank een celstraf van 3 jaar met uitstel voor de poging doodslag aan het tankstation. Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde hem echter nogmaals, zij het nu voor de feiten in de woning van zijn ouders in Buken nabij Kampenhout. Volgens de verdediging was dit niet nodig gezien zijn eerdere veroordeling. De rechter had hier een andere visie over. “Deze zaak gaat niet meer over de poging doodslag maar over wat daarna gebeurde. Hij is naar de woning van haar ouders gereden, heeft de garagepoort en voordeur geramd en is zo naar binnen kunnen gaan. Zulke daden zouden voor elke burger een bedreigend effect hebben.” Voor de rechter was het dan ook duidelijk dat de man een bijkomende straf verdiende. “Ik hou rekening met de eerder opgelegde straf maar deze extreme uiting van geweld en haat rechtvaardigt een bijkomende straf van 10 maanden cel.”