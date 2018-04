Eenrichtingsverkeer dorpscentrum deels afgeschaft 24 april 2018

De gemeente Kampenhout gaat haar recent voor het dorpscentrum ingevoerde circulatieplan bijsturen. Het eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat en Kerkstraat wordt al na vier maanden afgeschaft.





Nog voor de zomervakantie zal er tussen Warenhuis Mini-Market en Café Den Biechtstoel opnieuw in beide richtingen gereden mogen worden. Oppositiepartij Open Vld ziet hiermee een deel van haar gevraagde aanpassingen ingelost. "Zoals uit onze bevraging al bleek, was echt zowat iedereen in Kampenhout ontevreden over die situatie: men moest té ver omrijden, en ook de verkeersveiligheid verbeterde niet. We zijn tevreden dat onze bevraging iets heeft bijgebracht en het door ons geleverde werk heeft geloond", zegt Gwenny De Vroe.





"Het hoofddoel was het sluipverkeer enigszins te weren, maar dat bleek niet het geval", reageert schepen van Openbare Werken Stefan Imbrechts (CD&V). "En dus moet je durven bijsturen. Andere conclusies uit de verkeerscommissie die daarover vergaderde, waren dat de bewoners van de Brouwerijstraat uitdrukkelijk stelden géén probleem met het eenrichtingsverkeer in hun straat te hebben. Ze vinden de situatie er nu ook veiliger. Daar verandert dus niks. Er werd eveneens het voorstel gelanceerd om van het stuk Dorpsstraat tussen de Tritsstraat en Frederik Wouterslaan een fietsstraat te maken. In die laatste straat komen er wellicht ook fietssuggestiestroken." (SPK)