Dronken huisdokter met rijverbod rijdt door controle 26 januari 2018

02u35 0 Kampenhout Een man uit Kampenhout is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel voor verschillende verkeersinbreuken en weerspannigheid. De man, die werkzaam is als huisdokter, reed een jaar geleden in op een politiecontrole. Een agent kon nog ternauwernood wegspringen om de aanrijdende wagen te ontwijken.

De man kampte begin 2017 al lange tijd met een drankprobleem. Bovendien was hij kort ervoor veroordeeld tot een rijverbod. Dat weerhield hem er echter niet van om op 26 januari enkele glazen te drinken en erna toch met de wagen naar huis te rijden. Toen hij in het centrum van Kampenhout een grootschalige BOB-controle opmerkte, wist hij dat hij zou hangen. Hij vond er vervolgens niets beter op dan met hoge snelheid door het opgestelde cordon te scheuren. De agenten die de controle moesten uitvoeren, konden net op tijd wegspringen.





"Levensgevaarlijk gedrag van een tragisch figuur", aldus het parket. Zijn advocaat Boris Reynaerts gaf een andere versie. "Hij had de combi niet gezien. Bovendien had hij nooit de intentie om de politie aan te vallen en is er dus geen sprake van weerspannigheid."





Van drankduivel af

De rechter volgde deze argumentatie echter niet. "Hier was wel degelijk sprake van een aanval met verzet of bedreigingen tegenover de agenten. Zijn doel was zich te onttrekken aan de controle", klonk het in het vonnis. Naast de celstraf met uitstel kreeg hij ook een rijverbod van 7 maanden opgelegd. De man is naar egen zeggen al geruime tijd van de drankduivel verlost. De rechter legde toch de probatievoorwaarde op dat hij zich moet blijven laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. Daarnaast moet hij zich ook laten volgen door een psychiater.





Toch was er ook goed nieuws voor de huisdokter. De rechter sprak immers niet de verbeurdverklaring van zijn Mercedes uit. Het openbaar ministerie had dit eerder nog gevorderd. Hij heeft een maand om beroep aan te tekenen tegen het vonnis. (WHW)