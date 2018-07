Drie regiogenoten nemen deel aan Budapest Rally 13 juli 2018

02u50 0 Kampenhout Pieter Vander Elst uit Meerbeek, Patrick Dessent uit Kortenberg en Manuel Cludts uit Kampenhout stappen vandaag in hun eigenhandig geschilderde Volkswagen Transporter voor een avontuurlijke trip naar het Hongaarse Budapest. Ze nemen namelijk deel aan de Budapest Rally. Onderweg wachten opdrachten, zes tussenstops en evenveel feestjes.

Samen met 249 andere teams vertrekken Pieter, Patrick en Manuel deze voormiddag om 10 uur in onze hoofdstad. De eerste etappe gaat naar het Zwarte Woud om vervolgens via Laax, het Pianomeer, Venetië, de watervallen van Plitvice en het Balatonmeer naar de Hongaarse hoofdstad Budapest te trekken. "Het idee om aan de Budapest Rally deel te nemen ontstond enkele maanden geleden tussen pot en pint", zegt Pieter Vander Elst van team HashtagMe2. "We kochten een Volkswagen Transporter en schilderden hem zwart. Binnenin maakten we onze eigen cinemazaal en op het dak bouwden we een soort terras, zodat we daar even kunnen uitblazen. Onderweg naar Budapest wachten ons dagelijks verschillende opdrachten. Elke dag moeten we enkele honderden kilometers rijden, maar 's avonds kunnen we wel telkens een feestje bouwen en ergens overnachten."





Op donderdag 19 juli zouden de drie in de Hongaarse hoofdstad moeten aankomen. (RDK)