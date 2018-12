Dreefrock beloont het voorleesproject van OCMW Kampenhout ADPW

19 december 2018

Chris Peeters, de organisator van Dreefrock, beloonde het voorleesproject met de opbrengst van zijn muziekfestival. Een plaatselijk initiatief ondersteunen ligt Chris nauw aan het hart. Hij koos voor het OCMW-project ‘Lezen en leren met Oscar’ en overhandige hen een cheque van 2333,13 euro.

OCMW-voorzitter Greet Willems is alvast blij met deze gulle schenking. “Ons voorleesproject is een onderdeel van ‘KinderKansen’, de ruime werking rond kinderarmoede. Een enthousiaste groep van inmiddels 11 vrijwilligers is aan de slag om, onder begeleiding van de sociale dienst, wekelijks langs te gaan bij gezinnen om het lezen en voorlezen te ondersteunen. We focussen ons op kwetsbare gezinnen met kinderen in de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Gezinnen kunnen kwetsbaar zijn omdat ouders er alleen voor staan in de opvoeding, ze vaardigheden of kennis missen, het financieel moeilijk hebben, enzovoort. De extra centen zullen nuttig besteed worden aan educatief materiaal.”