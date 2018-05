Dominique Coucke zet stap opzij na onderzoek 11 mei 2018

02u28 0 Kampenhout Dominique Coucke stapt op als voorzitter van CD&V Lennik. Het parket onderzoekt enkele klachten tegen Coucke over ongewenst seksueel gedrag in zijn functie van gemeentesecratris van Kampenhout.

Eind maart werd Coucke op non-actief gezet als gemeentesecretaris van Kampenhout. In februari kwamen een vijftal klachten binnen tegen hem over grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij een ongepast Facebookbericht naar een personeelslid gestuurd hebben. Coucke ontkent alle aantijgingen. "Ik werk al 22 jaar als gemeentesecretaris in Kampenhout", aldus Coucke. "Nooit heb ik opmerkingen gekregen over grensoverschrijdend gedrag. Ik heb ook geen idee waarover het zou kunnen gaan. Ik denk dat alles een beetje uit zijn context is gerukt. Maar ik heb vertrouwen dat het parket hun werk zal doen."





Kampenhouts burgemeester Kris Leaerts (CD&V) kan en mag niks meer kwijt dan dat het tuchtonderzoek tegen de gemeentesecretaris loopt. Gerry Croon neemt sinds maart als waarnemend secretaris van Coucke over.





