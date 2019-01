Dief slaat twee keer toe op 1 nacht WHW

30 januari 2019

14u17 0 Kampenhout Een 23-jarige man riskeert 10 maanden cel voor een dubbele diefstal.

Op 10 december merkte een inwoner van Kampenhout dat er licht brandde in zijn vrachtwagen. Deze had hij geparkeerd op zijn oprit maar hij was het voertig vergeten op slot te doen. Hij merkte al snel dat zijn gsm uit de vrachtwagen verdwenen was en ging op straat kijken of hij iets verdacht zag. Even verder liep A.A. Het slachtoffer liep naar hem en vroeg zijn gsm terug. Tot zijn verbazing kreeg hij het toestel zonder slag of stoot terug. Hij besloot niettemin de politie te waarschuwen en een patrouille kon even later de man oppakken. Bij een fouille troffen de agenten een andere gestolen gsm en cash geld terug. Die bleek de beklaagde even daarvoor te hebben buitgemaakt in een geparkeerde wagen. Uitspraak op 26 februari.