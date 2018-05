Dansnamiddagen voor senioren 09 mei 2018

02u39 0

Ondanks dit een feestdag is, gaat de maandelijkse dansnamiddag van de Kampenhoutse Seniorendienst toch door op pinkstermaandag 21 mei. Alle senioren zijn vanaf 14 uur welkom in Zaal Den Ast in Kampenhout.





Yves Ombelets zorgt voor zang en muziek. De toegang is gratis. (SPK)