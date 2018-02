Celstraf voor verkeersagressor 23 februari 2018

Een 28-jarige man uit Mechelen is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden, waarvan 4 met uitstel, voor verkeersagressie. De man belandde in een discussie met een man uit Haacht over het al dan niet verlenen van een voorrang van rechts. De kemphanen vervolgden hun weg maar bleven elkaar treiteren door te bumperkleven en met de lichten te flikkeren. Ter hoogte van Kampenhout-Sas stapten beiden opnieuw uit. Volgens het slachtoffer deelde de Mechelaar een vuistslag uit met een dubbele kaakbreuk tot gevolg. "Nooit heb ik 1 slag gegeven. Ik ben 38 en heb een blanco strafregister. Waarom zou ik dan plots zo los gaan? Ik ben erna zelf naar de politie gegaan om melding te maken van zijn gedrag", stelde de beklaagde ter zitting.. Omdat het slachtoffer meteen na de feiten een medisch attest liet opmaken achtte de rechter het bewezen dat de beklaagde hem dermate toetakelde (WHW)