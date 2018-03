Carnavalsstoet groter succes dan vorig jaar 26 maart 2018

Het centrum van Kampenhout stond afgelopen weekend drie dagen in het teken van carnaval. "De verwachtingen zijn niet op alle vlakken ingelost maar de stoet was fenomenaal", reageert Marino Vantomme (45) van de vzw Carnaval Kampenhout. "Ik had de indruk dat er niet veel kinderen waren en te weinig oudere mensen. Voor kinderanimatie moet je echt al een grote band programmeren om de allerkleinsten te lokken", bedenkt de organisator zich. "Maar voor de carnavalsstoet zelf lag de opkomst duidelijk hoger dan vorig jaar."





Meer dan twintig praalwagens vertrokken zaterdag om 15.11 uur door het centrum, goed voor een doortocht van zo'n anderhalf uur. Het was nog maar de tweede keer dat dit gebeurde. Vantomme, bij wie het carnavalsbloed van kinds been af door de aderen stroomt, wil van Kampenhout een echte trekpleister maken voor carnavalisten. Volgend jaar staat het carnavalsweekend gepland op 12, 13 en 14 april.





(KAR)