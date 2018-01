Burgemeestersbal Kris Leaerts 02u27 1

In Kampenhout vindt op zaterdag 13 januari het jaarlijkse 'Burgemeestersbal' van burgemeester Kris Leaerts plaats. De muzikale omlijsting in de sporthal in de Zeypestraat zal die avond worden verzorgd door de liveband 'Brussels By Night'. Een dj zorgt ervoor en erna voor de nodige ambiance. De deuren van de sporthal openen om 20.30 uur. De opbrengst van het burgemeestersbal is ten voordele van Scouts Buken, Scouts Nederokkerzeel en Scouts Berg. (SPK)