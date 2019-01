Burgemeester in mei voor strafrechter Samen met 5 anderen staat Leaerts terecht in zaak van omkoping Kim Aerts

24 januari 2019

07u48 0 Kampenhout Burgemeester Kris Leaerts (51) moet in mei opdraven in de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Hij staat er samen met vijf andere beklaagden terecht in een zaak van omkoping. Ook een collega van Leaerts bij Haviland moet zich verantwoorden. Tijdens een huiszoeking bij de intercommunale werden hun computers in beslag genomen.

“Er wordt mij niets ten laste gelegd. Ik word enkel genoemd in de rand van het onderzoek”, wuifde Leaerts gisteren de beschuldigingen weg. De burgemeester liet in het midden of hij momenteel het voorwerp was van een gerechtelijk onderzoek of een rechtszaak. Het tweede is waar. Uit het voorafgaand gerechtelijk onderzoek - feiten gaan minstens terug tot 2011 - kwamen blijkbaar elementen genoeg naar voren om Leaerts en nog vijf anderen door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Concreet gaat het om het management van het Oost-Vlaamse familiebedrijf Yvecon uit Maarkedal, officieel actief in “de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten”. Familieleden Yves P., Eric P., Rosette H. en Conny P. uit Zottegem zijn er allemaal aan boord. Die laatste kon gisteren weinig kwijt. “Daarvoor moet u bij mijn ouders zijn, maar ik denk niet dat ze zullen reageren”, klonk het voor de haak op de hoorn ging. De rechtszaak draait rond gesjoemel bij een aanbesteding waarbij Yvecon betrokken was en de intercommunale Haviland uit Zellik. Het bedrijf waar Leaerts werkt als projectadviseur en Filip D.R. als projectingenieur. Alle zes staan ze op 10 mei terecht voor feiten van omkoping. Stephan Verwee, sinds 2012 algemeen directeur bij Haviland, is op de hoogte van de zaak. “Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Als blijkt dat er mensen met belastingsgeld praktijken hebben doorgevoerd die niet kunnen dan betekent dat onmiddellijk ontslag. Ik heb gezien hoe het vroegere beleid hier totaal anders was. Als zij daar misbruik van hebben gemaakt, burgemeester of eender wie, dan betekent dat het einde voor die persoon bij Haviland.”

Huizoeking

Daar werd enkele jaren geleden een huiszoeking uitgevoerd waarbij dossiers en computers van Leaerts en zijn collega in beslag werden genomen. Ook bij Leaerts thuis in Kampenhout zou een huiszoeking uitgevoerd zijn. Hij was toen nog geen burgemeester. “De feiten hebben ook niets te maken met mijn ambt als burgemeester of met Kampenhout en dateren zelfs van voor ik in 2006 schepen werd”, herinnert Leaerts zich wel. Door de hele affaire heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de benoeming van Leaerts tot burgemeester uitgesteld. Al blijft hij als uittredend burgemeester wel aan zet. Vonnis in de zaak wordt ten vroegste in juni verwacht.

De CD&V’er trok de jongste gemeenteraadsverkiezingen naar de kiezer als ‘Team Burgemeester’. De burgervader behaalde 1.779 voorkeursstemmen en verruilde N-VA als coalitiepartner voor Open Vld. Daarmee werd Gwenny De Vroe opnieuw eerste schepen. Zij wenste gisteren niet te reageren. “Ik kom uit de lucht vallen.” Voorzitter Korneel Lenaerts van oppositiepartij N-VA hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “We hebben ons altijd vragen gesteld over de afstand met projectontwikkelaars. Dat wij nu vervangen worden door iemand die ook in de vastgoedsector zit (alluderend op De Vroe, nvdr.) roept vragen op.”