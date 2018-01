Bomen sneuvelen bij bosjes STORM BLAAST GEVAARTES OP STRATEN, DAKEN EN SPOORWEGEN ANDREAS DE PRYCKER

02u40 0 Vertommen Op het Martelarenplein aan het Leuvense station waaide een kerstboog om. Kampenhout Het stormweer dat in de nacht van dinsdag op woensdag over ons land trok, heeft de hulpdiensten flink wat werk gekost. Veelal ging het om omgewaaide bomen, de ene keer al met zwaardere gevolgen dan de andere. Zo viel er in de Merellaan in Linden een boom op een huis, en eenzelfde verhaal in de Dahlialaan in Boortmeerbeek. En dan draaide ook het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen de soep in nadat... een boom op de sporen gevallen was.

De felle wind hield lelijk huis in de Merellaan in Linden, waar een boom plots op het dak van de woning van Ludo Herbots terechtkwam. "De stam brak een deel van mijn schouw af", toont Ludo. "En omdat er mogelijk nog meer stukken naar beneden zouden komen, heeft de brandweer mij tijdelijk verboden om nog in dat deel van te tuin te komen. Maar uiteindelijk valt de schade mee. Er zijn ook geen gewonden gevallen, en dat is nog altijd het belangrijkste." Ook in de Dahlialaan in Boortmeerbeek kwam er omstreeks 16 uur een dikke eik tegen de zijkant van een huis terecht. Even werd gevreesd dat het pand onbewoonbaar zou zijn, maar dat was gelukkig niet het geval. Al liep het dak boven één van de slaapkamers wel flink wat schade op.





Vertommen De schoorsteen van Ludo Herbots uit Linden raakte zwaar beschadigd nadat er een boom op viel.

Overwegen tijd lang dicht

Voorts bleef ook het treinverkeer niet gespaard. Zo kwam een omgewaaide boom al omstreeks 4.15 uur terecht op de bovenleiding nabij de overweg Dreef in Boortmeerbeek, op de verbinding Leuven-Mechelen. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon door het gevaar voor elektrocutie niet meteen ingrijpen. Het waren ploegen van Infrabel die het nodige deden, terwijl de overwegen Dreef en Brouwerijstraat een tijdlang gesloten bleven. Omstreeks 6 uur was dat probleem opgelost. Er werden vervangbussen ingelegd om de reizigers die van de bewuste treinverbinding gebruikmaken, alsnog op hun bestemming te krijgen. Al moesten die reizigers ook gisterochtend nog rekening houden met vertragingen van het treinverkeer.





Vertommen

Huizen zonder stroom

In de Vinkstraat in Wakkerzeel en de Wielewaalweg in Keerbergen belandden dan weer bomen op de rijbaan, terwijl in de Langedonckstraat in Boortmeerbeek een boom op het jaagpad terechtkwam. De Leuvense brandweer ging telkens ter plaatse om de gevaartes te verwijderen. In de Wakkerzeelsestraat in Haacht zaten enkele huizen dan weer zonder stroom nadat een boom op een elektriciteitskabel gevallen was. In de regio werden voorts nog verschillende parken preventief gesloten. Ook de Prinsendreef in Kortenberg was niet langer toegankelijk voor het verkeer.





Vertommen In de Wespelaarsestraat in Haacht kwam een dikke reus op een elektriciteitskabel terecht.

Beperkte hinder in Leuven

In Leuven zelf bleef het aantal meldingen beperkt. Dinsdagavond omstreeks 18 uur moest de brandweer wel een metalen uithangbord aan een gevel langs de Naamsesteenweg in Heverlee beveiligen, omdat het gevaarte dreigde los te komen. 's Nachts moest een boom verwijderd worden op de Keizersberg. Auto's konden nog langs dat obstakel laveren, maar voor vrachtwagens was er geen doorkomen meer aan.





Gisterochtend waaide omstreeks 8.20 uur de kerstboog op de Bondgenotenlaan om, waardoor het verkeer niet langer door kon. De dienst signalisatie en de brandweer kwamen ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken. Omstreeks 9 uur was die klus achter de rug. Tot slot werd ook de Naamsestraat in de namiddag uit voorzorg enkele uren afgesloten ter hoogte van de Standonckstraat. Daar was een stelling losgekomen, maar gewonden vielen er niet.





Vertommen Ook de verkeersborden (hier in centrum Haacht) ontsnapten niet aan de hevige wind.

Vertommen In de Dalilalaan in Boortmeerbeek kwam eveneens een boom op een huis terecht. De brandweer kwam hem in stukken zagen om hem makkelijk te kunnen verwijderen.