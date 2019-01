BMW volledig uitgebrand aan McDonald’s ADPW

23 januari 2019

Op de Mechelsesteenweg in Kampenhout is dinsdagavond omstreeks 18.30 uur een BMW uitgebrand. Dat gebeurde aan de McDonald’s. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse, maar het voertuig was tegen dan volledig uitgebrand. Het gaat om een BMW break van de 5-reeks.