Bloemetjes op plek waar motorrijder overleed ADPW

10 april 2019

16u46 8

Vrienden en familie hebben bloemen gelegd op de kruising van de Haachtsesteenweg en de Hickaertstraat in Kampenhout. Dat is de plaats waar de 37-jarige F.B. uit Kortenberg vorige week donderdag om het leven kwam. F.B. was op weg met zijn motor van Kampenhout-Sas naar Brussel toen hij werd aangereden door een 84-jarige automobiliste die de Hinckaertstraat wilde inslaan. De man kwam zwaar ten val en overleed later aan zijn verwondingen.

De bestuurster van de Citroën C3 was onderweg naar een familielid. Wellicht had de dame de 37-jarige F.B. niet gezien toen ze de straat wilde inslaan. Ze bleek geen alcohol gedronken te hebben, en ook de motorrijder reed niet te snel. B. werd nog gereanimeerd, maar overleed even later aan zijn verwondingen. Volgens de bevindingen van de verkeersdeskundige had de 84-jarige dame voorrang moeten verlenen. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.