Bib open voor studenten 30 mei 2018

02u32 0

Met de examens in het vooruitzicht stelt de bibliotheek van Kampenhout een rustige studeerlocatie ter beschikking van studenten. Enkel wie reserveert, is verzekerd van een plekje tijdens de diensturen.





Dat kan tot 24 uur vooraf via bibliotheek@kampenhout.be, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de dag dat men er zou willen studeren.





(SPK)