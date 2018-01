Bewoners overvallen in appartement 26 januari 2018

Op de Haachtsesteenweg in Kampenhout zijn woensdagochtend omstreeks 5 uur twee mannen overvallen. Drie tot vier daders overvielen de twee nadat ze uit een appartement kwamen. De daders vroegen geld van de tweede en zetten een van hen een scherp voorwerp tegen de keel. Vermoedelijk gaat het om een schroevendraaier of een mes. De slachtoffers moesten een grote som geld afgeven. De daders konden ontkomen en voorlopig ontbreekt elk spoor. Uit het verhoor van de twee slachtoffers kwamen geen extra zaken aan het licht, gaf het parket van Halle-Vilvoorde gisteren nog mee. Of daders en slachtoffers elkaar kenden, is vooralsnog onduidelijk. (ADPW)