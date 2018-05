Bestuurder lichtgewond naar ziekenhuis na botsing 04 mei 2018

Op de Haachtsesteenweg in Kampenhout kwam het donderdagvoormiddag omstreeks 10 uur tot een aanrijding tussen twee wagens. Daarbij vielen geen zwaargewonden, maar een van de twee bestuurders klaagde wel over pijn aan de nek. Deze werd met de ziekenwagen afgevoerd. De andere bestuurder had geen klachten.





(ADPW)