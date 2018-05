Basketballers kronen zich tot kampioen 31 mei 2018

De U16-ploeg van Boortmeerbeek & Berg Bulldogs heeft zich in een laatste, bepalende wedstrijd tot kampioen in de reeks gekroond. Een prachtige afsluiter van een schitterend seizoen voor de basketballers en hun coach. Ze plaatsten zich niet alleen voor de finale van de Beker van Vlaams-Brabant, maar lieten ook in de reguliere competitie zien dat ze een team zijn om rekening mee te houden.





(SPK)