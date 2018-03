Basisschool GO! Spectrum bouwt aan nieuwe kleuterklassen 16 maart 2018

02u39 0 Kampenhout In GO! basisschool Spectrum in Kampenhout zijn de werken voor enkele nieuwe klaslokalen gestart. Tegen 1 september moeten het instapklasje en de eerste kleuterklas een gloednieuwe onderkomen hebben.

"De oude werkplaats waar de leerlingen van de voormalige technische secundaire school Ter Bronnen tot zes jaar geleden de lessen Metaal en Houtbewerking kregen, zal tot twee nagelnieuwe, volwaardige kleuterklassen van tien bij tien meter worden omgevormd. Zowel het onthaalklasje en de eerste kleuterklas krijgen er een nieuw onderkomen. Tussen beide lokalen komt er een sanitair blok, zodat de kleutertjes het gebouw niet uit hoeven."





De nieuwe infrastructuur is welkom, want de school verwacht komend schooljaar mogelijk met een wachtlijst te zullen moeten werken. "Eens alles klaar verhuist het huidige kinderdagverblijf 't Speelnestje van onze site naar het centrum van Kampenhout. De ruimte die vrijkomt wordt het nieuwe onderkomen van de voor- en naschoolse opvang", weer Bogaerts.





De vernieuwbouw kost zo'n 150.000 euro en wordt door de school betaald. Nu zaterdag houdt GO! Basisschool Spectrum van 14 tot 18 uur een opendeurdag waarop al een eerste glimp van de toekomstige nieuwe klaslokalen kan worden opgevangen. (SPK)