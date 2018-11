Bakker maakt Volkswagen Kever van 155 kilogram chocolade

KAR

19 november 2018

16u48 0 Kampenhout Om de lancering van het label Cacao-Trace in de kijker te zetten, heeft bakkerij Allemeersch uit Kampenhout een Volkwagen Kever uit chocolade gemaakt. Die viel afgelopen weekend te bewonderen bij garage Jennes tijdens de Straffe Streek Beurs.

De chocolade Kever ziet er uit om op te eten, maar dat is hij niet. Omdat de chocolade verschillende warmte- en koudeprocessen heeft doorstaan. Bakker Rudy Allemeersch wou met zijn creatie aandacht vragen voor de cacaoboeren. Daarvoor sloot hij zichzelf aan bij Cacao-Trace van Belcolade. “Voor iedere kilogram chocolade die wij aankopen voor productie vloeit er 10 eurocent naar de cacaoboer”, zegt Allemeersch. Liefhebbers konden raden naar het gewicht van de verwerkte chocolade in de auto en zo een streekproductenmand winnen ter waarde van 100 euro. Mireille Goovaerts zat er met haar gok van 152 kilogram het dichtste bij. “Het exacte gewicht was 155,5 kilogram chocolade. De auto was niet helemaal opgevuld. Het ‘chassis’ bestond uit piepschuim. De chocolade werd wel in verschillende lagen aangebracht en uitgesneden”, geeft Allemeersch nog mee. Cacao-Trace wordt ondersteund door de Next Generation Cacao Foundation, een initiatief van het familiebedrijf Puratos. Deze stichting, opgericht in 2016, heeft als doel bij te dragen aan de sociale en economische ontwikkeling van cacaoboeren en –gemeenschappen die deel uitmaken van het Cacao-Trace programma. Die zien duurzaamheid als een win-winsituatie voor alle partijen die betrokken zijn bij het proces van chocolade maken, van de boer tot aan de consument.