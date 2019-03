Baby van zes maanden plots overleden in crèche in Kampenhout KAR ADPW RDK

01 maart 2019

09u41 0 Kampenhout In kinderdagverblijf ‘De Kleine Wondertjes’ in Nederokkerzeel (Kampenhout) is gisternamiddag een amper zes maanden oude baby overleden. Er werd nog gepoogd om het kindje te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De baby zou overleden zijn in zijn slaap.

De baby werd overgebracht naar Gasthuisberg. Daar kon enkel nog de dood worden vastgesteld. Het parket gaat uit van een accidenteel overlijden.

Crèche ‘De Kleine Wondertjes’ heeft nog een andere vestiging in Erps-Kwerps. Er werd besloten om vandaag gewoon overal opvang te voorzien. “Dat is is iets wat zij zelf bepalen. Zij bekijken of het haalbaar is om de opvang open te doen. Daar zijn geen regels rond”, zegt Leen Dubois van Kind en Gezin. “Volgende week gaan wij in gesprek met hen om te kijken of er lessen uit te trekken zijn. Dat is een standaardprocedure wanneer er zich een incident voordoet.”