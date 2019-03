Baby in crèche stierf door hartafwijking KAR RDK

02 maart 2019

De baby die donderdag in kinderdagverblijf ‘De Kleine Wondertjes’ in Kampenhout is overleden, stierf door een hartafwijking. Het gerecht gaat dan ook niet uit van kwaad opzet. Een reanimatiepoging ter plaatse mocht niet meer baten. “Het personeel was echt aangedaan. Volgende week gaan wij met hen in gesprek om te kijken of er lessen uit te trekken zijn. Normaal moeten zij een crisisplan hebben en wij gaan dat evalueren. Dat is een standaardprocedure wanneer er zich een incident voordoet”, zegt Leen Dubois van Kind en Gezin. De ‘Kleine wondertjes heeft ook nog een vestiging in Erps-Kwerps.