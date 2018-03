AVEVE verkoopt vierduizend rozen voor Stefanie 31 maart 2018

02u57 0 Kampenhout In tientallen AVEVE-winkels vind sinds kort je rozen ten voordele van Stefanie's Rozenfonds. De opbrengst van 'Stefanie's Wish', een roos die oorspronkelijk in Kenia gekweekt werd, gaat naar kankeronderzoek.

De toen 18-jarige Stefanie Bogaert uit Everberg kreeg in 2009 te horen dat ze aan lymfeklierkanker leed. Prompt richtte ze Stefanie's Rozenfonds op. Helaas verloor ze een jaar later de strijd tegen de ziekte, waarna haar ouders hun schouders onder het fonds zetten. Meermaals per jaar organiseren zij lokale acties, zoals een grote fuif in Kortenberg.





Vierde editie

Momenteel loopt ook de vierde editie van de nationale rozenactie. "Stefanie's Wish, een roos die zeven jaar geleden dankzij Delforge Roses in Kenia gekweekt werd, is sinds kort opnieuw te koop in tientallen AVEVE-winkels in heel het land", zegt Frederic Bogaert, de vader van Stefanie. "In totaal beschikken we over zowat vierduizend rozen."





De rozen kosten 7,95 euro per stuk en zullen tot juni in de winkels te koop zijn. "Per verkochte roos schenkt AVEVE 2 euro aan Stefanie's Rozenfonds, dat het onderzoek naar lymfeklierkanker ondersteunt. De voorbije jaren gingen zo goed als alle rozen over de toonbank. Vorig jaar was dat door de hittegolf jammer genoeg niet het geval. Toen moesten de rozen vroegtijdig uit de rekken gehaald worden. Laat ons hopen dat zoiets dit jaar niet het geval is."





In onze regio vind je de rozen in de AVEVE-winkels in Kampenhout en Wilsele. (RDK)