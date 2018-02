Archeologische vondsten tentoon in bibliotheek 10 februari 2018

In de bibliotheek van Kampenhout loopt nog tot en met 28 maart een kleine pop-uptentoonstelling met in de gemeente opgegraven archeologische vondsten. Tijdens opgravingen in de Tritsstraat in 2013 vonden archeologen voorwerpen en sporen uit het mesolithicum, het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en de 15de en 16de eeuw. In het mesolithicum en neolithicum waren er op de onderzochte locatie al mensen aanwezig. Het bewijs zijn de vuurstenen werktuigen die gevonden werden. De eerste sporen van bewoning - zwervende erven, een crematiegraf en vermoedelijk een depositiekuil - dateren uit de bronstijd. Uit de vroege en midden-ijzertijd zijn eveneens huisplattegronden, kuilen en graanopslagplaatsen gevonden. Vermoedelijk is er op de locatie van de nieuwe woonwijk nog steeds sprake van zwervende erven. Een selectie van de aangetroffen voorwerpen, waaronder een bijzondere 'Henkeltasse' - een soort theekopje avant la lettre -, wordt nu voor het eerst aan het brede publiek getoond via een pop-uptentoonstelling. De speciaal hiervoor ontworpen kijkkast is nog tot en met woensdag 28 maart te bekijken tijdens de openingsuren van de bib langs de Tritsstraat, in de onmiddellijke buurt van de vindplaats van de gepresenteerde archeologische stukken. (SPK)