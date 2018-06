Alarmeringstest BE-Alert 30 juni 2018

Heel wat gemeenten uit onze regio zullen op donderdag 5 juli deelnemen aan de nationale alarmeringstest van BE-Alert. Onder meer de bij het 'BE-Alert'-alarmeringssysteem geregistreerde inwoners van Kampenhout, Keerbergen en Rotselaar zullen die dag via sms een testbericht ontvangen.





Door BE-Alert te testen, kunnen de gemeenten de noodprocedures trainen. Bovendien willen ze hiermee hun inwoners bewust maken van het belang meteen op de hoogte te worden gebracht bij een noodsituatie, om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Wie zich nog niet geregistreerd heeft, maar toch via het SMS- en mailsysteem op de hoogte wil worden gebracht bij een (mogelijke) noodsituatie, kan dit steeds doen via www.be-alert.be/nl. Be-Alert zal vanaf 2019 het huidige Seveso-alarm vervangen. (SPK)





