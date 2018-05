AED-toestel in de inkomhal OCMW 30 mei 2018

02u32 0

Het OCMW van Kampenhout heeft een AED-toestel geïnstalleerd in de inkomhal van haar administratief gebouw. Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat levens kan redden bij de reanimatie van iemand met een hartstilstand. Omdat het apparaat gesproken instructies geeft, kan het in noodsituaties ook door niet-getrainde personen worden gebruikt. Eens de verbouwingen van het naastgelegen Woonzorgcentrum Molenstee achter de rug zijn, zal het AED-toestel daar worden verplaatst. (SPK)