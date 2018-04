Actiegroep: "Bijna-botsing door vliegroute 'Leuven Rechtdoor'" 26 april 2018

02u44 0 Kampenhout Het dinsdag bekend geraakte vliegincident, waarbij twee opstijgende toestellen op 23 februari boven Leuven te dicht bij elkaar kwamen, is volgens de actiegroep 'Leuven Rechtdoor' mede te wijten aan de gelijknamige vliegroute waartegen ze al jarenlang strijdt.

"Op het ogenblik van het vliegincident was de vliegroute 'Leuven Rechtdoor' van kracht, waarbij vliegtuigen tegen de wind in richting het oosten opstijgen", legt Mark Lambrecht van de actiegroep uit. "Door de complexiteit van de route laten luchtverkeersleiders heel wat toestellen vanaf 5.000 voet hoogte de voorziene route verlaten, om zo de vliegtuigen sneller af te kunnen handelen. Maar omdat vliegtuig 2 een snelle stijger is en de route ook sneller verlaat, kwam het ten zuidoosten van Leuven op bijna gelijke hoogte met het trager stijgende vliegtuig 1 tegen, dat 'Leuven Rechtdoor' wel keurig volgde. Het incident is dus rechtstreeks te wijten aan de route over de noordrand van Leuven. Eerder concludeerde Belgocontrol al dat de vliegroute een negatieve impact heeft op de vluchtefficiëntie en op de complexiteit van het luchtverkeer'."Het actiecomité vraagt dan ook dat de historische vliegroute ten westen van Leuven opnieuw in dienst wordt genomen. Om inwoners van onder meer Haacht, Kampenhout, Rotselaar, Wijgmaal en Holsbeek te informeren over de stand van zaken in het dossier tegen de vliegroute die onder meer voor geluidsoverlast zorgt, houdt de actiegroep op woensdag 2 mei een infoavond in Haacht. De infosessie vindt plaats in het Gemeenschapscentrum Den Breughel en begint om 20 uur. Iedereen is welkom. (SPK)