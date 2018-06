57ste Parkfeesten 30 juni 2018

02u24 0 Kampenhout In het Park van Relst (Kampenhout) vinden ook vandaag en morgen nog de 57ste Parkfeesten plaats.

In de namiddag zijn er vanaf 13.30 uur de KinderCross en MTB aflossingscross ParkCross (14.30 uur), waarbij sportievelingen een gevarieerd parcours afwerken. Voor de supporters is de bar open. Het avondprogramma vangt om 22 uur aan met een optreden van de Vlaanderen Boven Band met Gene Thomas. Elk liedje dat de Vlaanderen Boven Band speelt, moet het publiek kunnen meezingen. Gastartiesten zijn Loredana (2 Fabiola) en Tinne Oltmans (Ghost Rockers, Steracteur Sterartiest). DJ Wout (Sylver) sluit de ambiance-avond vanaf middernacht af. Op zondag zijn vanaf 14 uur de kinderen koning in het gelegenheidsattractie- en animatiepark 'Park4Kids'. Toegang: 2,5 euro.





De 57ste Parkfeesten worden vanaf 18 uur afgesloten door de ambiancegroep 'Op't Goevallend Oeit!'. Het Parkrestaurant is het hele weekeinde doorlopend open. Het Park van Relst is gelegen langs de Aarschotsebaan 128 in Kampenhout. (SPK)