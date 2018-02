24 uur stappen/fietsen voor Make a Wish SOFIE LENAERTS (42) MAAKT TOCHT VAN 270 KILOMETER ZONDER TE SLAPEN ROBBY DIERICKX

02 februari 2018

02u26 0 Kampenhout De 42-jarige Sofie Lenaerts uit Kampenhout, die als bergbeklimster onder meer de Mount Everest klein kreeg, trekt dit weekend in amper 24 uur tijd te voet en met de fiets van De Panne naar Voeren. Ze legt de 270 kilometer zonder te slapen af en zamelt op die manier geld in voor Make a Wish. Haar 'Dwars door Vlaanderen' kadert in de campagne '30 Dagen zonder Klagen'.

Ze kreeg onder meer de Mount Everest (8.848 meter) klein en moest haar poging om de top van de Makalu (8.463 meter) te bereiken staken door noodweer, maar komend weekend staat de 42-jarige Sofie Lenaerts naar eigen zeggen voor één van de grootste uitdagingen in haar leven. Ze wil in amper 24 uur tijd heel Vlaanderen doorkruisen. Van De Panne tot Voeren, goed voor 270 kilometer. De agente van de federale wegpolitie, die afkomstig is uit Elewijt maar momenteel in Kampenhout woont, zal die afstand afwisselend al lopend en al fietsend afleggen. Ze doet dat in het kader van de campagne '30 Dagen zonder Klagen'.





Bewust gekozen

"De dertig ambassadeurs kregen de taak om opdrachten uit te voeren die aanzetten om positiever in het leven te staan", zegt Sofie. "Met mijn 'Dwars door Vlaanderen' kies ik ervoor om een tocht van het laagste punt van Vlaanderen naar het hoogste te maken. Ik vertrek zaterdag om 12 uur in Plopsaland De Panne en probeer ten laatste 24 uur later in Voeren aan te komen. Met de tocht van 270 kilometer hoop ik zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Make a Wish. Ik heb bewust voor dat goed doel gekozen omdat ik het fantastisch vind dat vrijwilligers er alles aan doen om de droom van kinderen uit te laten komen."





Zware afwisseling

Hoewel ze al wat gewoon is, verwacht Sofie een loodzwaar weekend. "De afwisseling van lopen en fietsen is zwaarder dan ik dacht", klinkt het. "Daardoor bezorgt dit me meer stress dan wanneer ik een berg begin te beklimmen (lacht). Ik mag dan ook niet falen. Er kijken namelijk veel ogen mee. Ondertussen kreeg ik van collega's en vrienden wel te horen dat ze bepaalde stukken van het traject mee zullen lopen of fietsen. Ook de brandweer van Tongeren liet weten dat een tiental brandweermannen me onderweg een hart onder de riem zullen steken. Dat doet bijzonder veel deugd. Vooral 's nachts zal ik die steun goed kunnen gebruiken. Bij de laatste kilometers van de tocht zullen de burgemeester en enkele schepenen van Voeren me mee over de eindmeet trekken (lacht). Als het me lukt om de 270 kilometer in 24 uur af te leggen, dan wil ik in de toekomst van het laagste punt van België naar het hoogste trekken. Die tocht bedraagt echter 360 kilometer."





Om Make a Wish financieel te steunen, laat Sofie zich sponsoren. Iedereen kan haar per kilometer sponsoren of kan een vrije bijdrage leveren.





Meer informatie over Dwars door Vlaanderen staat op www.30dagenzonderklagen.be/goed-doel. Op die website zal de tocht van de agente ook live te volgen zijn.