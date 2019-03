196 bestuurders te snel tijdens verkeerscontrole ADPW

Politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) hield in de nacht van zaterdag op zondag een verkeerscontrole. In totaal werden 949 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. Zestien bestuurders bleken onder invloed te zijn van alcohol en twee onder invloed van drugs (cannabis). 688 voertuigen werden gecontroleerd op hun snelheid. 196 bestuurders reden te snel. Drie voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet geldig verzekerd bleken te zijn en één bestuurder werd in het bezit bevonden van verdovende middelen.