17-jarige voetganger gegrepen door wagen op oversteekplaats: slachtoffer in levensgevaar Andreas De Prycker

03 december 2018

22u19 2 Kampenhout Een 17-jarige jongen uit Kampenhout is maandag rond 19 uur levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij door een wagen werd aangereden op de Haachtsesteenweg in Kampenhout. R.A. kwam vanuit de Tiendeschuurstraat en wilde de Haachtsesteenweg oversteken naar de Kerkstraat om zo naar het centrum te wandelen.

Een automobilist had de jongeman gezien en liet hem de baan oversteken aan de verlichte oversteekplaats. De bestuurder van een wagen die uit de richting van Kampenhout-Sas kwam, had de jongen echter niet gezien en reed hem aan. “De jongen werd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht. Hij verkeert in levensgevaar”, meldt korpschef Filip Van Steenbergen. De bestuurder van de Hyundai had niet gedronken en zou ook niet te snel gereden hebben. De verkeersdeskundige van het parket moet nog ter plaatse komen om het ongeval te onderzoeken.

“Dit ongeval toont nog maar eens aan dat de verlichting van zwakke weggebruikers een heikel punt is. We merken aan onze statistieken dat fietsers op de Haachtsesteenweg procentueel gezien meer kans hebben op een ongeval. Het is een aandachtspunt van ons om de zichtbaarheid aan te pakken. Al kun je in dit geval niemand de schuld geven. We kunnen het niet op alcoholintoxicatie van de bestuurder steken en vermoedelijk ook niet op overdreven snelheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft bij de heraanleg van de Haachtsesteenweg al heel wat gevaarlijke punten verbeterd, maar deze gewestbaan blijft toch een teer punt”, meent Van Steenbergen.

Door de vaststellingen van de hulpdiensten werd een deel van de Haachtsesteenweg voor het verkeer afgesloten.