17-jarige Tijl Vangrunderbeeck jongste kandidaat 30 januari 2018

02u41 0 Kampenhout Momenteel zit hij als 17-jarige leerling 'Elektriciteit - Elektronica' nog dagelijks op de schoolbanken van Don Bosco Haacht. Maar als de kiezer het hem gunt, zetelt Tijl Vangrunderbeeck vanaf volgend jaar in de Kampenhoutse gemeenteraad.

"Op 1 oktober, welgeteld 13 dagen voor de stembusgang, word ik meerderjarig, en dus ook verkiesbaar", vertelt de jongste kandidaat van 'Team Burgemeester'. "Waarom ik deze stap wil zetten? Als Chiroleider, assistent-trainer bij de U21 van Sporting Kampenhout en fietsend lid van WTC Relst ben ik wel geëngageerd in het lokale verenigingsleven. Een plaatsje in de gemeenteraad zou mooi zijn, maar is zeker bij deze eerste opkomst geen must. Maar als verkozen vertegenwoordiger van vooral de Kampenhoutse jeugd zou ik me best wel voor mijn gemeente willen inzetten", verzekert de tiener. "Eén van mijn mogelijke agendapunten? Het lokaal van Jeugdhuis Tonzent kan binnen enkele jaren wel een opknapbeurt gebruiken. Maar voor de verkiezingscampagne écht losbarst, eerst nog dit zesde schooljaar, en ook het lopende Chiro- en voetbalseizoen tot een goed einde brengen." (SPK)