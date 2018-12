17-jarige jongen nog steeds in levensgevaar Andreas De Prycker

04 december 2018

De 17-jarige jongen uit Kampenhout die gisteren op het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Kerkstraat werd aangereden toen hij de oversteekplaats over wandelde, verkeert nog steeds in levensgevaar. Dat heeft het parket Halle-Vilvoorde laten weten. Zij stelden ook een verkeersdeskundige aan. “Deze kwam tot het besluit dat het ging om een moment van onoplettendheid bij miezerige valavond waarbij de voetganger helemaal in het zwart was gekleed. De bestuurder van het voertuig betreft een 75-jarige vrouw. Ze was in orde met alle papieren, had niet gedronken en reed 60 waar ze 70 mocht”, zo meldt het parket.