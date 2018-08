15de editie Okkeziel Bruist 18 augustus 2018

In het Kampenhoutse Nederokkerzeel vindt dit weekeinde voor de 15de maal 'Okkeziel Bruist' plaats. Drie dagen lang viert de Kampenhoutse deelgemeente feest. De feestelijkheden starten vanavond om18 uur met de Okkezielse Stratenkwis in de parochiezaal. Vanaf 20.30 uur zijn er aan het terras in de sfeervolle pastorietuin optredens van Tram 58 en Andrew Mavin & groep.





Op zaterdag is er vanaf 15.30 uur een rommelmarkt. De avondoptredens van The Horny Horses en Bakkeliet beginnen om 19 en 21 uur, met aansluitend nog een openluchtfuif.





Op zondag is er in de Laarstraat van 10 tot 17.30 uur het jaarlijkse Oldtimer Tractor Treffen. De rondrit start om 12 uur. De Kindernamiddag met optredens (vanaf 14u) wordt gevolgd door optredens van discoband Smooth Flavour (18u) en de Vlaamse covergroep V.C. De Gies (20u). Na de Verrassingsshow (22u) sluit Barking Bruce vanaf 23 uur het feestweekend af in het centrum van Nederokkerzeel af. (SPK)