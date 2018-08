'Winkelcluster' met zwembad op witloofveiling? HERBESTEMMING PLOTS IN STROOMVERSNELLING NA BOUWAANVRAAG SVEN PONSAERTS

17 augustus 2018

02u23 0 Kampenhout Het dossier voor de herbestemming van de oude witloofveiling aan Kampenhout-Sas zit in een stroomvoorstelling. De eigenaar-projectontwikkelaar deed een bouwaanvraag voor een 'winkelcluster', mét ruimte voor een zwembad. De gemeente moet in september al een advies uitbrengen, maar vraagt uitstel.

Ruim een jaar lang bleef het windstil rond de herbestemming van de voormalige witloofveiling aan Kampenhout-Sas. Tot er vorige week, maanden eerder dan verwacht, bij de gemeente Kampenhout via de Vlaamse regering een bouwaanvraag van projectontwikkelaar MG Real Estate in de bus viel. Dat wil de veilinggebouwen slopen om er een 'retailcluster' te realiseren. "Gedetailleerde plannen hebben we nog niet gezien, maar de eigenaar wil op de site een aantal nieuwe gebouwen met winkelruimte zetten. Daarin zou meteen ook plaats voor een zwembad worden voorzien", zegt burgemeester Kris Leaerts (CD&V). Het schepencollege is die plannen wel genegen, maar heeft haar bedenkingen bij de snelheid waarmee ze dit grootse en complexe project in volle vakantieperiode dient af te handelen."





Infovergadering

"Als gemeente zijn we nu verplicht om uiterlijk op 17 augustus een openbaar onderzoek te starten", legt Leaerts uit. "Binnen de 30 dagen daarop kan de bevolking eventuele bezwaren kenbaar maken. Maar ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), de Milieuadviesraad én wijzelf als schepencollege moeten in die periode nog een advies formuleren. De Vlaamse regering beslist, maar als college willen we ten minste toch ook onze voorwaarden opleggen, én onze inwoners tijdens een infovergadering nog grondig informeren. In dit dossier spelen naast de functionele inrichting immers ook belangrijke aspecten als mobiliteit en omgeving. De periode van 30 dagen is dan ook veel te weinig, en moet door het kabinet Schauvliege minstens worden verdubbeld."





Leaerts benadrukt dat er in het project géén grootschalige supermarkten kunnen komen. "Enkele grote baanwinkels zoals Elektro Vanden Borre die nu verderop langs de Leuvensesteenweg zitten, hebben wel al aangegeven interesse in een verhuis te hebben. Dergelijke kleinschalige groothandels genereren echter veel minder verkeer dan supermarkten. De verkeersafwikkeling van de Haachtse- en Leuvensesteenweg aan Kampenhout-Sas zal met twee nieuwe 'turborotondes' en extra afslagstroken ook eerst worden verbeterd."





Zwembad

Ook het plan voor een intergemeentelijk zwembad op de site lijkt meer vorm te krijgen. "De gemeente Haacht heeft nog steeds interesse om mee te doen. Met het verdwijnen van het zwembad van Hofstade eind dit jaar, neemt ook daar én in Steenokkerzeel de interesse toe. Zelf geloof ik zeer sterk in het project: de ruimte is er, en mits de juiste financiële partners is een intergemeentelijk zwembad zeker een haalbare kaart." De infovergadering is voorzien op maandag 3 september.