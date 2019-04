‘Vuur stokende hangjongeren’ blijkt onschuldig kampvuurtje van buurman ADPW

17 april 2019

De Leuvense brandweer is dinsdagavond uitgerukt naar de Dorpsstraat in Kampenhout nadat ze een melding hadden gekregen van een buitenbrand. Eenmaal ter plaatse bleek dat het om een kampvuurtje ging, waarbij een glas wijn gedronken werd. De heer des huizes had het vuurtje net uitgedoofd. Buren hadden rook waargenomen en daarop onmiddellijk de brandweer verwittigd omdat zij vreesden dat hangjongeren een vuurtje aan het stoken waren.