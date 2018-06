(Schoon)dochter ex-burgemeesters nu zelf verkiezingskandidaat 12 juni 2018

02u28 1 Kampenhout Of en waar haar vader Mon zich verkiesbaar zal stellen, is nog zeer onduidelijk, maar Kelly Fillet komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kampenhout op voor Open Vld.

Het wordt voor de dochter van de gewezen Haachtse burgemeester Mon Fillet én de schoondochter van voormalig Herents burgermoeder Marleen Schouteden (N-VA) de eerste stap in de gemeentepolitiek. "Het heeft mij altijd aangesproken. Dat zowel mijn vader als schoonmoeder in de lokale politiek actief zijn, heeft uiteraard een invloed gehad." Kelly (39), die in het Haachtse Tildonk opgroeide, woont ondertussen bijna 15 jaar in Kampenhout. "Het voelt als mijn thuisbasis, ideaal gelegen tussen mijn ouders en schoonouders", zegt Kelly, die als medisch laborant werkzaam is. De kandidate is zeer blij dat lijsttrekker Gwenny De Vroe haar voor de Open Vld-lijst heeft gevraagd. "Eindelijk kan ik het engagement aangaan voor mijn gemeente. De tijd is er ook rijp voor: de kinderen gaan in september beiden naar het middelbaar, waardoor ik meer tijd heb om mij volledig in dit nieuwe avontuur te storten." Al hebben de steun en het vertrouwen van vader Mon natuurlijk ook geholpen. "Papa is mijn voorbeeld. Ik hoop de realistische en vooral rationele manier van politiek voeren van hem te kunnen overnemen. Vader is steeds zichzelf gebleven, beide voeten op de grond. Het is op die manier dat ik aan politiek wil doen." Of Mon Fillet, tot drie jaar geleden nog burgemeester in Haacht, zelf nog op de Open Vld kieslijst zal staan, is nog onduidelijk. (SPK)