"Opbrengst gaat naar speelplaatsen" UNIEKE KUNSTTENTOONSTELLING VOOR GOEDE DOEL IN 'HOF TER LOONST' SVEN PONSAERTS

18 april 2018

02u40 0 Kampenhout Op het domein van het middeleeuwse 'Hof Ter Loonst' in Kampenhout loopt vanaf zondag twee weken lang een unieke kunsttentoonstelling. 12 beeldhouwers met (inter)nationale uitstraling stellen er hun werk gratis tentoon. Een deel van de opbrengst van de kunstverkoop van 'Ter Loonst 2018' gaat naar de Kampenhoutse scholen.

Vanaf zondag loopt in het historisch kader van Hof ter Loonst in Kampenhout 'Ter Loonst 2018'. Een selectie van 12 hedendaagse Vlaamse kunstenaars van nationaal en internationaal niveau stelt er zijn werk tentoon. Initiatiefnemer is kunstliefhebber Gilbert Putteman - beroepshalve vrederechter in het kanton Vilvoorde, maar daarnaast ook curator van honderden tentoonstellingen. "Ik ben al meer dan 30 jaar passioneel met kunst bezig - het ideale tegengewicht voor de menselijke problemen waarmee ik in mijn hoedanigheid van magistraat wordt geconfronteerd", vertelt Putteman, die onder meer al meewerkte aan kunstevenementen rond Panamarenko, Roger Raveel, Stephan Vanfleteren en Ulrike Bolenz. Voor 'Ter Loonst 2018' selecteerde Putteman twaalf Vlaamse hedendaagse kunstenaars. "Elf beeldhouwers en één schilder-beeldhouwer, maar wat voor één. Voor mij is Piet Peere een ongelooflijk tekenaar, een uitzonderlijk schilder en uitmuntend beeldhouwer. Zelden heb ik iemand met zoveel kwaliteiten ontmoet. Voor mij schittert Peere op eenzame hoogte. Zijn werk is eigentijds en actueel. Nu reeds durf ik zonder scrupules te stellen dat zijn creaties niemand onberoerd zullen laten. Maar ook de meeste andere exposanten zijn professionals die reeds een indrukwekkend parcours achter zich hebben. Onder hen onder meer Wim de Prez, Hilde Van de Walle en Dany Tulkens."





De Kampenhoutse kunsttentoonstelling vindt plaats in het uniek, historisch kader van het middeleeuwse Hof Ter Loonst langs de Terloonststraat 22. Vooral burggraven en baronnen bewoonden de versterkte leenhoeve omgeven door grachten. Sinds het hof uit 1162 door de huidige eigenaars recent werd gerestaureerd, fungeert het als bedrijven- en dienstencentrum.





Leukere speelpauzes

In de immense parktuin komen de vele tentoon gestelde beelden en sculpturen perfect tot hun recht. De tentoonstelling is tijdens het weekend gratis en vrij toegankelijk. Met een deel van de opbrengst van de kunstverkoop willen de initiatiefnemers de zeven Kampenhoutse scholen steunen. "Het deel op de verkoop dat de kunstenaars afstaan, wordt eerlijk onder alle scholen verdeeld. Die zullen het geld volledig aan de opsmuk van hun speelplaats besteden, zodat de kinderen van nog leukere speelpauzes kunnen genieten." Dankzij een gelijkaardige expo van Putteman vorig jaar in Machelen, kon 28.000 euro aan de MS Kliniek worden overhandigd.





De eenmalige tentoonstelling loopt tot en met zondag 6 mei en is alle zater- en zondagen van 13 tot 18 uur toegankelijk.





Meer info: www.terloonst2018.be.