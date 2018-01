"Naam moet politieke kleuren overstijgen" KAMPENHOUTSE CD&V ALS 'TEAM BURGEMEESTER' NAAR VERKIEZINGEN SVEN PONSAERTS

30 januari 2018

02u41 0 Kampenhout Niet als CD&V, wél als 'Team Burgemeester', zo trekt de huidige oranje bestuursploeg van burgemeester Kris Leaerts met een verruimde en sterk verjongde lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Die nieuwe naam moet de politieke kleuren overstijgen, drempelverlagend en verruimend werken. Op die manier konden we ook al heel wat nieuwe, enthousiaste jonge mensen aan boord halen", legt Leaerts uit.

Het Kampenhoutse politieke beleid kleurt al meer dan 40 jaar oranje. Toch zal er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst sinds 1976 géén CD&V-lijst in het stemhokje te vinden zijn. Wie christendemocratisch wil stemmen, moet bij de lijst 'Team Burgemeester' zijn. "Ik heb de voorbije zes jaar heel wat, vooral jonge, enthousiaste mensen ontmoet die maar wat graag mee in de Kampenhoutse politiek zouden stappen, maar dat niet onder de vlag van een welbepaalde, traditionele politiek partij wensen te doen", legt huidig CD&V-burgemeester Kris Leaerts de opmerkelijke verandering uit.





"Begrijpelijk: de Dorpsstraat is hier ook belangrijker dan de Wetstraat. Lokale politiek gaat immers over mensen, los van de grote ideologische discussies. 'Team Burgemeester' moet dan ook een beweging zijn die dus drempelverlagend én verruimend werkt. En in het stemhokje wordt bij lokale verkiezingen toch almaar minder naar de kleuren gekeken."





De verfrissende aanpak viel alvast niet in dovenmansoren bij een aantal jonge mensen, die hun eerste politieke stappen zetten. "Zij zijn de toekomst. Toch is het zeker voor hen veelal niet evident om zich bij een politieke partij aan te sluiten", beseft Leaerts.





Jong en enthousiast

"Met deze meer neutrale naam lukt dat heel wat makkelijker. Nooit eerder zag ik in mijn politieke loopbaan zo'n enthousiaste groep kandidaten als deze, mét enkele opvallende nieuwkomers van buiten CD&V én twee erg jonge maar gedreven kandidaten: Margo Verbist is er 20, en Tijl Vangrunderbeeck (zie kaderstuk) zelfs nog geen 18."





Een andere opvallende nieuw naam bij het team rond Leaerts' is Carlo Daniels, momenteel nog oppositiegemeenteraadslid voor Groen. "De verruiming van onze lijst heeft eveneens als voordeel dat we ook ervaren mensen van buiten CD&V mee aan boord kunnen nemen. Carlo noemt zichzelf een 'lichtgroen politicus', en zal als onafhankelijke mee op de lijst staan."





Centrum wat open

Uiteraard blijven de waarden van CD&V bij 'Team Burgemeester' wel behouden. "We blijven een centrumpartij, maar zetten dat centrum dus wel wat open: het meenemen van andere ideeën zien we als een voordeel dat ons helpt om ons positief project voor Kampenhout voort te zetten."





'Team Burgemeester' zal de kaart van een veilig, sociaal en landelijk Kampenhout trekken, waarbij de leefomgeving en gezondheid van de inwoners centraal zal staan.