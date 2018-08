"Mensenlevens komen onnodig in gevaar" DICHTST BIJ OF NIET: BRANDWEER BRUSSEL MAG NIET BLUSSEN IN VLAANDEREN STEPHANIE ROMANS

27 augustus 2018

02u30 0 Kampenhout Als er brand is in de Vlaamse Rand rond Brussel mag de Brusselse brandweer vaak niet komen blussen. Ook niet als de korpsen uit de hoofdstad dichterbij de brand zijn dan Vlaamse ploegen. "We verliezen kostbare minuten terwijl er mensenlevens in gevaar zijn", klagen Brusselse brandweerlui.

Vorige week nog brak in Dilbeek brand uit in een huis in de Marc De Coenelaan. Een buur zag dinsdagmiddag dikke zwarte rook opstijgen en belde de brandweer. Zijn oproep kwam binnen in de noodcentrale van Leuven. "Zoals dat hoort contacteerden zij de dichtsbijzijnde brandweerpost: die van Asse. Omdat zij daar geen blus- en laddderwagen beschikbaar hadden, moest er versterking komen", legt een Brusselse brandweerman uit. Die versterking vroeg de dispatching in Asse aan de posten Vilvoorde en Londerzeel.





"Onbegrijpelijk, want de brandweerpost in Jette is véél dichterbij én we had alle nodige wagens beschikbaar om naar de brand te rijden", zegt de brandweerman, die op de dag van de brand van dienst was.





"Dit is alvast geen eenmalig incident", zegt Eric Labourdette van de brandweervakbond VSOA. "Zelfs na de bomaanslag op de luchthaven van Zaventem belde niemand ons. De Brusselse brandweer heeft spontaan hulp gestuurd. Sindsdien is er eigenlijk niets veranderd. En da's erg, want zo komen mensenlevens in gevaar."





De Brusselse brandweer mocht overigens wél een ambulance sturen naar de woningbrand in Dilbeek. "En die was zeven minuten eerder bij de brand dan de bluswagens uit Vlaams-Brabant", zegt de brandweerman die dienst had in Jette. "Wij hadden we ook zeven minuten eerder kunnen blussen. Als je weet dat een hele kamer in drie minuten kan uitbranden, dan zijn dat zeeën van tijd. Door deze manier van werken krijgen Vlamingen die dichtbij Brussel een ongeluk krijgen of vastzitten in een brand niet de snelst mogelijke hulp. Da's levensgevaarlijk."





Frustratie is begrijpelijk

Waarom de Brusselse ploeg enkel om een ambulance werd gevraagd, is niet helemaal duidelijk. De Leuvense noodcentrale zegt dat zij niet verantwoordelijk zijn. "In dit geval moest de dispatching in Asse de versterking vragen", zegt woordvoerder Thomas Derieuw.





Ging er in Asse dan iets fout? "Ik wil allereerst benadrukken dat de uitkomst in Dilbeek niet anders was geweest met een kortere aanrijtijd. De vlammen sloegen al uit het huis toen de oproep binnenkwam", zegt Alain Habils, de woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant-West. Toch begrijpt hij de frustratie van de brandweermannen goed. "Die is er ook de andere kant op", zegt hij. "De communicatie met Brussel loopt helaas stroef. Daardoor is het nog niet gelukt om goede afspraken te maken over samenwerking."





Habils wijst nog op een tweede probleem: de software. "De dispatching van Brussel werkt als enige nog met een oud systeem. Van andere zones kunnen wij in onze dispatching op elk moment zien welke ploegen hulp kunnen bieden. Van Brussel weten we dat niet."