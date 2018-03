"Ezels zijn niét koppig. Wel opportunistisch" NIEUW IN DE KAMPENHOEVE: WORKSHOP 'TRAIN JE EZEL' SVEN PONSAERTS

15 maart 2018

02u27 0 Kampenhout Een koppige ezel in huis? Daar weten ze in De Kampenhoeve in Kampenhout wel raad mee. Het ezelcentrum start binnenkort met de workshop 'Train je ezel': voor eigenaars wiens ezel best nog wat training kan gebruiken, maar ook voor iedereen die een aankoop overweegt, of gewoon geïnteresseerd is.

"Voor eens en altijd: ezels zijn géén domme of koppige dieren. Ze zijn zelfs zeer slim en leergierig, maar moeten gewoon 'getriggerd' worden", stelt de bezielster van Ezelcentrum De Kampenhoeve in Kampenhout. "Bedoeling van onze nieuwe workshop: eigenaars en liefhebbers laten zien dat je ezels écht wel veel meer kan laten doen dan alleen maar grazen - dat ze ook een echte vriend kunnen zijn."





Als bezieler van Ezelcentrum, waar sinds een vijftal jaar ezel- of asinotherapie wordt gegeven, heeft Van Essche vanzelfsprekend heel wat affiniteit met ezels. Vorig jaar vonden in het centrum maar liefst 1.100 therapeutische sessies met kinderen en jongvolwassenen met een motorische of psychische beperking als autisme, ADHD of een depressie plaats. Onder begeleiding van een therapeut doen zij diverse oefeningen met of op een van de zestien ezels, om zo een aantal vaardigheden aan te kweken.





"We leren de cursisten niet alleen een ezel opvoeden, maar ook zijn hoeven uitkuisen, het dier halsteren, het zadelmak maken en zadelen, en er uiteindelijk mee op wandel gaan. Dom zijn ze dus allerminst. Zo leerde ik een dier via beloningstraining op korte tijd de naam van zijn baasje, en maakte ik een ander op amper 30 minuten zadelmak. Wil een ezel niet voor- of achteruit, dan is dat niet uit koppigheid maar gewoonweg omdat hij daar geen enkel voordeel in ziet. Slechts voor een stevige beloning zoals een lekkere wortel zal hij bewegen. Ezels zijn dus geen koppigaards, maar wel ongelofelijke opportunisten. Ook dat leren we onze cursisten", aldus Van Essche.





Hinderlijk gedrag

Ann Swinnen uit het Kempense Balen ging al eens bij De Kampenhoeve in de leer om haar eigen drie Catalaanse ezels te trainen. "Ik heb hen al tien jaar - indertijd uit liefde gewoonweg op het gevoel gekocht. Ik heb ze altijd goed verzorgd, maar er door tijdsgebrek nooit echt uitgehaald wat ze werkelijk in zich hebben, zo besef ik nu. We zijn er door training in geslaagd een opdringerig dier - het kwam in de weide als een schreeuw om aandacht altijd tegen me aanduwen - zijn hinderlijke gedrag af te leren. Via Pascale leerde ik ondertussen de 'ezelstaal', en begrijp ik beter hoe ze denken, en ons als baasje zien. Inmiddels heb ik een veel betere, nauwere band met mijn ezels, en hebben we dus ook meer aan mekaar. En daarvoor haal je dergelijke dieren per slot van rekening toch in huis."





De eerste workshop 'Train je ezel' vindt plaats op zondag 29 april van 9.30 tot 16 uur in De Kamphoeve, Kampenhoutsevoetweg 1 in Berg (Kampenhout). Deelname kost 80 euro, drank en fruit inbegrepen. Voor 20 euro per uur en een kilometervergoeding komt Pascale desgewenst ook aan huis. www.kampenhoeve.com.