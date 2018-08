"Ezels helen jongeren met kanker" KANKERPROF JOHAN SWINNEN ZET SCHOUDERS ONDER DONKEY CAMPUS STEFAN VAN DE WEYER

20 augustus 2018

02u31 0 Kampenhout De bekende kankeronderzoeker en 'marathonprofessor' Johan Swinnen van de KU Leuven ondersteunt sinds kort The Donkey Campus. Het initiatief schakelt ezels en paarden in om mensen met mentale of fysieke problemen te helpen bij hun revalidatie.

De professor ondernam vorig jaar nog een titatenlooptocht van 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela. Dit als eerbetoon voor de strijd tegen kanker die zijn zoon Pieter (21) en vele anderen dagelijks voeren. Swinnen ondersteunt nu ook The Donkey Campus, een initiatief van het therapeutisch centrum De Kampenhoeve in Kampenhout. Samen met het centrum helpt hij jongeren met een beperking revalideren door middel van ezel- en paardentherapie.





Reïntegratie

'De Kampenhoeve' is opgericht door Peter Demuynck en zijn echtgenote Pascale Van Essche. Demuynck en Swinnen willen de werking van het therapeutisch centrum nu uitbreiden naar heel Vlaanderen. "In het centrum verzorgen de jongeren zelf de dieren", zegt Peter Demuynck. "Ze krijgen verantwoordelijkheden en moeten de dieren opleiden tot 'therapiedieren', die de therapeutische revalidatie van andere jongeren met een beperking zal bevorderen. Zo werken ze aan hun eigen reïntegratie in de samenleving. Zeker voor kinderen die maandenlang tussen de ziekenhuismuren vertoefden, werkt dit helend."





De paarden en ezels moeten het zelfvetrouwen van de patiënten opkrikken. "Paarden en ezels zijn pientere dieren die mensen kunnen helpen op de terugweg van een ziekte of trauma. Daarom hebben we De Kampenhoeve in het leven geroepen", aldus Demuynck. "Ezels zijn heel bescheiden dieren en hebben geen vooroordelen", beaamt Pascale Van Essche. "Bovendien kan je er makkelijk een band mee opbouwen." Om de werking van het centrum te verbeteren, doen ze een beroep op professor Johan Swinnen. Met zijn kennis moeten ook jongeren met kanker beter begeleid worden.





Meteen overtuigd

"Na een bezoek aan het therapeutisch centrum was ik onmiddellijk verkocht voor dit project", aldus Swinnen. "Jongeren met mentale of fysieke problemen krijgen er een goede therapeutische begeleiding met paarden en ezels. Er komen ook steeds meer kankerpatiënten terecht. Net door die speciale aanpak moest ik niet lang nadenken toen ze mij vroegen of ik dit project wilde ondersteunen. Er is nog te weinig aandacht voor de nabehandeling van jongeren met kanker. De nood aan begeleiding na de ziekte blijft bijzonder groot." Die begeleiding wil The Donkey Campus aanbieden. "De bedoeling is om een duidelijke structuur op poten zetten, waarin we jongeren kunnen identificeren die in aanmerking komen voor dit soort therapieën", besluit Swinnen.