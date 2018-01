"En dat terwijl Heist veel dichterbij is" N-VA HEKELT KEUZE GEMEENTERAAD VOOR EERSTELIJNSZORG IN ZONE 'LEUVEN NOORD' SVEN PONSAERTS

27 januari 2018

03u12 0 Kampenhout "Inwoners van Tremelo (maar ook Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek, Kampenhout, Rotselaar en Holsbeek, nvdr) zullen op termijn buiten de spreekuren van hun huisarts naar de huisartsenwachtpost in Leuven moeten." Dat zegt Tremeloos oppositiepartij N-VA nadat de gemeenteraad donderdagavond besliste voor zogenaamde eerstelijnszorg tot de zone 'Leuven Noord' toe te treden.

Een verplichting is het vooralsnog niet, maar in de toekomst zullen inwoners van Tremelo, maar ook Keerbergen, Haacht, Boortmeerbeek, Kampenhout, Rotselaar en Holsbeek worden gestimuleerd om buiten de raadplegingen van hun huisarts de huisartsenwachtdienst Oost-Brabant in de Justus Lipsiusstraat Leuven te consulteren. Bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) vraagt alle steden en gemeenten momenteel immers een keuze voor een welbepaalde eerstelijnszorgzone te maken, waarnaar de inwoners zullen worden doorverwezen.





De keuze van Tremelo voor de zorgregio Leuven Noord is volgens Nick De Rijck van oppositiepartij N-VA géén goede zaak: "De dichterbij gelegen en vlotter bereikbare huisartsenwachtpost Somedi in Heist-op-den-Berg is bij onze inwoners ondertussen gekend voor zijn klantvriendelijkheid, professionaliteit en efficiëntie. Dat blijkt duidelijk uit een bevraging. Komt daarbij dat 66 procent van de Tremelose patiënten vandaag voor een ziekenhuisopname of ingreep voor het Imeldaziekenhuis kiest, met veelal dezelfde artsen als in de polikliniek Somedi. Maar vanuit de wachtpost in Leuven zal sowieso doorverwezen worden naar het Leuvense Heilig-Hartziekenhuis. Hoe meer gemeenten dezelfde keuze als Tremelo maken, hoe waarschijnlijker een sluiting van de huisartsenwachtpost Somedi op termijn ook wordt."





Nog niet-bindend

Dat is een vrees die ook leeft bij enkele regionale huisartsen die in de wachtpostdienst in Somedi meedraaien. "De keuze voor een doorverwijzing naar Leuven zou voor de patiënt vooralsnog niet-bindend zijn", zegt een Tremeloos huisarts. "Maar eens ingedeeld in zones kan worden verwacht dat de medische zorg op termijn wél binnen die afgebakende zorgregio's dient ondergaan te worden."





"Het klopt dat de Tremelose huisartsen zich in eerste instantie uitspraken voor een eerstelijnszone met Heist-op-den-Berg, waar ook de huisartsenwachtpost Somedi is gelegen", zegt bevoegd Tremeloos schepen Jan Van Herck (CD&V). "Het OCMW van Tremelo is echter voorstander van een eerstelijnszone met Keerbergen, Haacht, Rotselaar, Boortmeerbeek en Kampenhout. Ook die gemeenten kiezen voor de eerstelijnszone Leuven Noord." Volgens Van Herck zullen de patiënten niet verplicht worden naar Leuven te trekken. "De overheid kan dit wel stimuleren, maar heeft niet de intentie dat ook te verplichten. Het zou de (samen)werking wel vergemakkelijken, maar de grenzen van de huisartsenzones dienen niet samen te vallen met de eerstelijnszones. Het is mogelijk dat een huisartsenkring meerdere eerstelijnszones omvat: dus Tremelose patiënten zullen ook naar de wachtpost in Heist-op-den-Berg kunnen blijven gaan."