"Carnaval moet hier ook echt léven" KOMEND WEEKEND DRIE DAGEN LANG FEEST IN CENTRUM SVEN PONSAERTS

20 maart 2018

02u46 0 Kampenhout In het centrum van Kampenhout wordt komend weekend drie dagen lang carnaval gevierd. "Hier heeft carnaval nooit geleefd. Daar willen wij verandering in brengen en Kampenhout misschien zelfs een beetje tot 'carnavalsgemeente' maken", zegt Marino Vantomme van de vzw Carnaval Kampenhout.

"Anders dan in Vilvoorde, Zaventem of Kraainem heeft carnaval hier nooit geleefd, maar daar willen wij definitief verandering in brengen", verklaart Marino Vantomme (45) van de organiserende vzw Carnaval Kampenhout het initiatief. "Ikzelf heb de carnavalsmicrobe van mijn ouders geërfd", vertelt Vantomme. "Mijn vader had in Vilvoorde zijn eigen carnavalsvereniging: 'De Orde van Prins Joël'. Op 8-jarige leeftijd begon ik er als Tamboer. In 1987 was ik Nationaal Jeugdprins van België en in 2010 zelfs Europaprins. Het carnavalsleven zit dus in het bloed."





Ondertussen heeft ook Marino's vrouw Cindy Pairoux (44) de microbe stevig te pakken. Samen met Kristof Van Tongelen (31) vormen de drie de voortrekkers van vzw Kampenhout. "Ons doel: ook de Kampenhoutenaren carnaval leren kennen, hen mee in het carnavalsleven betrekken. Kampenhout misschien zelfs een beetje tot 'carnavalsgemeente' maken. De eerste editie van 'Carnaval Kampenhout' vorig jaar was meteen zo'n groot succes, dat wellicht een traditie is geboren. Graag willen we er de mensen hier van overtuigen dat carnaval écht wel een tof feest kan zijn, zonder grote zatlapperij of incidenten. Bij carnaval primeert het sociale contact. Vergelijk het gerust met de tegenwoordig erg succesvolle feesten tijdens de cyclocross, waarop de carnavaleske polonaisemuziek eveneens mee de ambiance maakt."





Start: vrijdag 14 uur

Het driedaagse feestprogramma, dat zijn vaste plaats in de week voor Pasen op de carnavalskalender heeft verworven, start vrijdag om 14 uur met een gratis seniorennamiddag met optreden van Jens en Jonathan. Voor iedere senior is er een gratis stuk taart. De Carnavalparty 's avonds begint om 20 uur en brengt de Lawineboys, Jettie Pallettie en Snollebollekes voor optredens naar de verwarmde tent op het gemeenteplein. "De zaterdag staat vooral in het teken van onze tweede grote stoet", zegt Vantomme. "Meer dan twintig praalwagens zullen dan vanaf 15.11 uur doorheen het dorpscentrum trekken, goed voor een doortocht van zo'n anderhalf uur. Vorig jaar gingen de talrijk opgekomen toeschouwers met zakken snoep en toffe gadgets voor de kinderen naar huis. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Aansluitend is er in de tent de grote Afterparty, met optredens van Swoop en Gebroeders Ko. Ertussen staan ook De Drie Tenoren uit Kampenhout op het podium: ambiance gegarandeerd", aldus Vantomme. De carnavalsdriedaagse wordt op zondagnamiddag vanaf 14 uur afgesloten een Kindernamiddag met swingende kinderdisco met Anick van Ketnet, en een optreden van Clown Piko. "Dat is ook het mooie aan het evenement: voor elke leeftijdsgroep er is wel iets, iedereen wordt bij het feest betrokken. Trouwens, het hele weekeinde lang is het ook kermis in Kampenhout."





De toegang voor de Carnavalparty en de Afterparty bedraagt 8 euro. Die voor de Kindernamiddag 4 euro. Kaarten zijn in voorverkoop aan verminderd tarief (6 en 3 euro) te koop bij AD Delhaize Kampenhout, Brasserie De Meierij en Sporthalcafetaria Sportbreak. Meer info: www.carnavalkampenhout.be.