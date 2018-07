"Belg is en blijft echte mosseleter" FAMILIALE MOSSELHANDEL BOLS & CO KLAAR VOOR 49STE SEIZOEN SVEN PONSAERTS

10 juli 2018

02u24 0 Kampenhout De eerste mosselen van het seizoen zijn er. Dat betekent ook opnieuw de handen uit de mouwen voor Mosselhandel Bols & Co uit Kampenhout. De familiezaak die in 2019 50 jaar bestaat, hoopt de komende maanden wederom zo'n 250.000 kilo mosselen te verzetten.

"Vader Frans en moeder Amelia begonnen 49 jaar geleden hier even verderop aan de Mechelsesteenweg een frietkot", vertelt André Bols (55), huidig zaakvoerder van de gekende mosselhandel. "Enkele jaren later groeide dat hier, op onze huidige locatie aan Kampenhout-Sas, uit tot een mosselrestaurant. Het was een gigantisch succes. Tijdens de topweekends in het 'seizoen' zat er hier tot wel 300 man, en dat drie tot viermaal daags! Om mosselen te gaan eten, moest je bij Bols zijn. Het kwam zelfs zover dat verenigingen uit de grote omgeving die tijdens hun eigen mosselfestijn zonder schelpen kwamen te zitten, er in nood hier kwamen bijhalen. Zo ontstond ook de mosselhandel, een activiteit die tot op vandaag steeds is blijven groeien." Ondertussen draait met zoon Lucas ook al de derde generatie in de firma mee.





In haar 49ste seizoen - volgend jaar wordt een halve eeuw Bols & Co gevierd - hoopt de familiale klein- en groothandel tussen nu en april wederom zo'n kwart miljoen kilo schaaldieren te verzetten. "Dagelijks voeren we zelf met onze vrachtwagens een verse lading vanuit het Nederlandse Yerseke aan - uitsluitend Zeeuwse bodemmosselen. De kwaliteit is dit seizoen goed, met al tamelijk dikke mosselen. Vorig jaar, toen er in het voorjaar te weinig neerslag viel en er daardoor minder plankton was, was dat niet het geval. 2017 was dan ook een rotseizoen. 2018 kondigt zich een pak beter aan", weet de Kampenhoutse mosselboer. "Al is het voor de échte mosseleter nu nog wat vroeg: vanaf half juli verwachten we hier opnieuw de traditionele 'overrompeling'. De Belg is en blijft dan ook een echte mosseleter".





Mosselwagentjes

Met de komst van een nieuwe oogst, dienen ook de vele mosselsoupers zich opnieuw aan. "Voor de organiserende verenigingen hebben we een 20-tal eigen ontworpen 'mosselwagentjes' ter beschikking", zegt zoon Lucas Bols (29). "Elke frigo-aanhangwagen is uitgerust met alle benodigdheden: van potten tot ons gepatenteerde mosselvuurtje - gasbekken waarop vijf potten tegelijk kunnen koken. Verenigingen weten ook dat ze hier, mits voldoende afname, gratis terecht kunnen om hun mosselen machinaal te kuisen. Op die manier zijn de 'mosselbaardjes' en zeepokken sneller en makkelijker verwijderd".





Mosselen eten is volgens de verdeler trouwens gezond. "Een hartspecialist komt hier wekelijks om zijn bestelling. Ook hij weet dat het schelpdier alleen maar voor 'goede cholesterol' zorgt. Anders is het natuurlijk met de bijhorende friet en sauzen... (lacht). Bols heeft nog een bereidingstip. "Haal de gekochte mosselen zo snel mogelijk uit hun verpakking. Was en spoel ze, zonder ze in water te laten staan. En het belangrijkst: neem ze bij het koken meteen na het opengaan van het vuur."