Kamp Noord zoekt naar opvolger voor Equal Idiots Toon Verheijen

21 december 2018

17u09 2 De organisatie van Kamp Noord is op zoek naar kandidaten voor de nieuwe editie van 2019. De muziekwedstrijd is uitgegroeid tot de ideale springplank voor jong muzikaal geweld uit de Noorderkempen.

In 2018 hebben de dj’s het beste van zichzelf gegeven. 2019 wordt opnieuw het jaar van de livemuziek en de organisatie gaat op zoek naar een opvolger voor Equal Idiots, The Calico’s, Geppetto & The Whales, Humble Flirt, Garbage Dreams en Black Leather jacket. Deelnemen is eenvoudig. Iemand van de band moet gedomicilieerd zijn in Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Rijkevorsel, Stabroek of Wuustwezel. Een andere voorwaarde is dat de gemiddelde leeftijd van de bandleden maximaal dertig jaar mag zijn. Er zijn vier voorrondes, twee halve finales en één grote finale. Die vinden plaats in de maanden februari, maart en april 2019. De grote finale is er op 26 april 2019 en maakt deel uit van het project Lokale Helden. Naast een joviale prijzenpot van 1.300 euro kan je ook optredens winnen op lokale festivals en clubs.