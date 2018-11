Zwembad heropent op 3 december Toon Verheijen

15 november 2018

12u35 0 Kalmthout Het zwembad van Kalmthout heropent op maandag 3 december. Het gebouw werd grondig gerenoveerd. Normaal gezien had het zwembad in september al moeten opengaan, maar de werken liepen vertraging op.

Sinds woensdag 14 november is de waterkraan opengedraaid en worden de twee zwembadkuipen opnieuw gevuld met water. Als dat is gebeurd, start de gemeente de waterbehandeling op waardoor het water opgewarmd en gefilterd wordt. Ook de toegangscontrole wordt dan getest. In de week van 26 november testen enkele groepen zwemmers het zwembad al een eerste keer uit. De opening voor het grote publiek is voorzien op maandag 3 december.

Aanpassingen

De gemeente is blij dat het zwembad na een lange periode van sluiting weer kan open gaan. “De vertraging van de werken was onvoorzien en bracht dus best wel wat hinder mee voor onze zwemclubs en scholen”, zegt sportschepen Maarten De Bock (CD&V). “We danken hen dan ook voor hun geduld en begrip. Het bad heeft een volledige make-over ondergaan. De betonrot is aangepakt, alles is opnieuw betegeld, de toegankelijkheid is verbeterd en ook het sanitair is vernieuwd. We kunnen er weer decennia tegen.”