Zone 30 Schooldreef wordt uitgebreid en snelheid in Blikstraat gaat naar beneden Toon Verheijen

29 januari 2019

13u56 0 Kalmthout Naast de tonnageberking in Nieuwmoer en de zone 30 in de zone Diesterweg, worden er nog een reeks aanpassingen gedaan. Zo wordt de maximum snelheid in de Blikstraat naar beneden gehaald en wordt de omgeving Schooldreef ook een zone 30.

In de Blikstraat geldt momenteel een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur, maar die snelheid wordt in de straat ervaren als te gevaarlijk. Daarom wordt die nu verlaagd naar 50 kilometer per uur. Het gaat om het deel tussen de bebouwde kom en de grens met Essen.

De zone 30 in de Schooldreef wordt ook fors uitgebreid. Die zal voortaan ook gelden in de Dorpsstraat (tussen nummers 5 en 23), Molenstraat, Kapellaan, Van den Bogaertlei, Azalealaan, Albert Peeterslei, IJzerenwegstraat, Solheuvel, Kauwenberg, Arnold Brabantstraat, Godfried Hermansstraat, Brouwerijstraat, Schooldreef en Drieslei.