Zomer van Antwerpen, ook voor doven KALMTHOUTSE HOORCOACH MAAKT VOORSTELLINGEN TOEGANKELIJKER NINA BERNAERTS

01 augustus 2018

02u38 0 Kalmthout De Zomer van Antwerpen heeft een hoorcoach ingeschakeld om doven en slechthorenden ten volle te laten genieten van de voorstellingen. Regina Bijl uit

Kalmthout, die zelf een gehoorprobleem heeft, is de juiste vrouw op de juiste plaats.





"Ik wil slechthorenden echt laten deelnemen aan de maatschappij," klinkt het.





Voor Regina Bijl uit Kalmthout kwam het gehoorverlies geleidelijk, zodat ze het zelfs eerst niet door had. "Ik was na vergaderingen altijd zo ongelofelijk moe. Ik was rond de 40 toen en aan de slag bij de Nederlandse politie. Ik zei zelf tegen mijn baas dat ik net een 'energielek' had. Uiteindelijk bleek het mijn gehoorprobleem te zijn. Je bent zo bezig met concentreren en compenseren dat het enorm vermoeiend werd," vertelt Bijl.





Nu, tien jaar later is een echte oorzaak voor Regina's hoorproblemen nog niet gevonden. "Samen met nog 660.000 andere Vlamingen heb ik een niet-aangeboren gehoorverlies. Ik vond het niet kloppen, ik was toch geen senior, ik kon toch niet al aan gehoorverlies leiden? Het is een beeld dat tot op vandaag wordt opgehangen, terwijl er net heel veel jonge mensen zijn die aan gehoorverlies leiden. Het is zelfs een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en vereenzaming."





Regina gooide deels haar leven om. "Ik ben nog steeds aan de slag bij de Nederlandse politie. Met welwillende collega's en bazen kon ik toch in een uitdagende functie blijven. Daarnaast werd ik hoorcoach in bijberoep omdat ik merkte dat er heel veel onwetendheid is. Doof of slechthorend wordt nog te vaak in één adem genoemd. Ongeveer 7.000 mensen gebruiken gebarentaal, maar de meeste slechthorenden communiceren in gesproken taal."





Hoorcoach bestaat al in Nederland, maar in Vlaanderen nog niet. "Het begint al bij mensen de weg te wijzen bij het medische aspect. Dan heb je al die testen en dan komt er een audioloog in het spel voor een hoorapparaat. Ik begeleid ook de mensen daarna, in wat ze zelf kunnen doen om hun leven te vergemakkelijken. Daarnaast werk ik ook voor organisaties die hun werking preventief willen aanpassen."





Ringleidingen

En veel moeite vergt dat niet altijd. "Zo gaf ik aan een groep vrijwilligers van de Zomer van Antwerpen een workshop.Ik leerde hen dat een hoorapparaat het geluid tot op maximaal 2 meter oppikt. Dat moet je weten als je een conversatie houdt. En als er een voorstelling is, kan ik mijn hoorapparaat versterken, maar het applaus nadien is dan weer zeer pijnlijk."





Zomer van Antwerpen voerde enkele zeer concrete aanpassingen door. "Zo is er een schrijftolk, die live tijdens de voorstelling de ondertiteling voorziet, die krijgen de mensen dan op tablet op hun schoot. Voor mensen zonder hoorproblemen verandert er eigenlijk niets. The Lounge op de Zomerfabriek en Muziek in de Wijk werden uitgerust met ringleidingen. Als een slechthorende binnen de ringleiding staat met zijn hoorapparaat op de juiste frequentie, kan die de muziek beluisteren zonder achtergrondgeluiden."





Zomer van Antwerpen kon al een kleine groep bereiken maar heeft plaats voor meer. "28 augustus hebben we nog een voorstelling. 'Het Bezoek' heeft al een schrijftolk. Daarvoor zijn er nog vijf tickets voor slechthorenden beschibaar. Die groep bereiken we nog steeds moeilijker dan blinden en slechtzienden", zegt Samuel Pinillos van Zomer van Antwerpen.





Dat beaamt ook Regina. "Hoorapparaten worden steeds kleiner, zo wordt het probleem steeds onzichtbaarder. En dat is spijtig want zo'n 10 procent van alles Vlamingen heeft er mee te maken. Ik wil net vermijden dat mensen wegtrekken in een isolement", klinkt het overtuigd.





Meer info bij samuel@zva.be